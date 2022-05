Raffaella Maietta, resta un mistero il caso della maestra travolta da un treno

E' ancora avvolta nel mistero la morte di Raffaella Maietta, la 55enne insegnante di sostegno in una scuola elementare di Napoli, che il 5 maggio è stata travolta da un treno nella stazione ferroviaria di Marcianise, nel Casertano. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, per istigazione al suicidio.

Gli inquirenti hanno sentito a lungo il marito, Luigi, 68 anni, e i figli, Tommaso e Katia, di 30 ne 28 anni. Per tutti è impossibile che la donna sia distratta o, peggio, si sia suicidata. Il pubblico ministero, Gerardina Cozzolino, ha disposto il sequestro del telefono cellulare.

Tante le domande senza risposta. Perché la donna ha deciso di attraversare i binari, più di una volta? Lo ha fatto una prima volta, poi le urla delle persone presenti sulla banchina l'hanno indotta a tornare indietro, ma poi ha ripetuto lo stesso gesto. L'ultimo tentativo le è stato fatale. Ha parlato con qualcuno gli istanti prima della tragedia? Ha ricevuto una comunicazione che l'ha scossa tanto da indulrla al gesto estremo?

Si cerca di ricostruire i contatti che la donna ha avuto nelle ore prima della tragedia con amici e colleghi. Rintracciata anche l'amica che era solita viaggiare con lei in treno ogni mattina da Marcianise a Napoli.

Sentiti anche i medici che hanno avuto in cura Raffaella: in particolare un noto neurologo casertano. Anche le registrazioni fatte dalle telecamere (che riprendono parte della scena) sono state sequestrate e sono al vaglio per ricostuire la dinamica dei fatti. Si parla con insistenza di un video che riprenderebbe l’intera scena (ma ancora non ha trovato conferme ufficiali). Non è da escludere che sarà disposta la riesumazione della salma, per chiarire se la maestra avesse assunto psicofarmaci prima della tragedia.