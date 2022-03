La ragazza incinta del nonno a 16 anni

Un uomo di 65 anni residente in provincia di Torino è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione per aver violentato, a inizio 2020, la nipote di 16 anni che dopo il rapporto forzato rimase incinta. La sentenza è stata pronunciata martedì 1° marzo dal giudice Edmondo Pio del tribunale di Torino, al termine di un processo svoltosi con rito abbreviato. È stata accolta la richiesta dell'accusa, sostenuta dal pm Livia Locci. La parte civile è stata rappresentata in aula dall'avvocato Francesca Violante.

Violentata dal nonno rimane incinta a 16 anni

La vicenda era stata scoperta dai carabinieri, che avevano arrestato l'uomo, che attualmente si trova ai domiciliari. La vittima, disabile psichica, non era riuscita a raccontare nulla, ma a un certo punto si era sentita male ed era stata trasportata con urgenza in ospedale. Gli esami a cui era stata sottoposta avevano rivelato il suo stato interessante. Le cellule fetali erano state sottoposte all'esame del dna che avevano rivelato senza ombra di dubbio che il nonno della ragazza era il padre.

La giovane era stata poi sottoposta a un intervento per l'interruzione della gravidanza, come previsto dalla legge per casi del genere.