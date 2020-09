Cadavere di una ragazza in spiaggia, il fidanzato scomparso in mare: il giallo di San Benedetto

Ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia sarà complicato. Con molta probabilità è stata una disgrazia, un incidente in mare. La giovane donna trovata morta domenica sulla spiaggia alla Sentina, a San Benedetto del Tronto, sarebbe una ragazza ceca di 17 anni, Marketa A. (in un primo momento si era parlato di età apparente di 25 anni). Il riconoscimento ufficiale non è stato ancora fatto.

Il cadavere non è ancora stato ufficialmente riconosciuto, ma ci sono pochi dubbi che si tratti della ragazza ceca di 17 anni (in un primo moemento si era parlato di età apparente di 25 anni) che si trovava in vacanza con il fidanzato a Martinsicuro, località balneare sul litorale pochi chilometri più a sud. Anche lui, Tomas Cerveny, 40 anni, manager di un’azienda di bus, appassionato di fotografia, è sparito nel nulla: gli uomini della capitanera di porto lo stanno cercando in mare, le speranze che sia ancora in vita sono minime. Nessuno li ha visti entrare in acqua insieme.

C'è massimo riserbo, la svolta nelle indagini è arrivata ieri quando le rappresentanze diplomatiche ceche hanno chiesto notizie di una coppia che si trovava in vacanza a Martinsicuro, con i quali le famiglie avevano perso i contatti. Da sabato sera non rispondono alle telefonate, e proprio a sabato notte il medico legale fa risalire la morte della giovane.

L'autopsia di oggi fornirà elementi utili alle indagini: solo dalle impronte digitali si potrà avere l'ufficialità del riconoscimento. La Procura indaga, il fascicolo è stato aperto per "atti che non costituiscono notizia di reato".

Il corpo della ragazza è stato trovato e recuperato domenica all'altezza della Riserva Sentina a poca distanza dalla foce del fiume Tronto che divide le Marche dall'Abruzzo. Un gruppo di bagnanti, intorno all’ora di pranzo, ha notato qualcosa di strano arrivare a riva trasportato dalle onde. Il mare era agitato. Ben presto si sono resi conto che si trattava di un cadavere, e sono state chiamate immediatamente le forze dell'ordine. Le indagini si erano rivelate molto complesse sin dal primo momento, perché non risultavano denunce di scomparsa presentate in alcuna località lungo la costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sospetto, scrive oggi il Messaggero, è che la coppia sia andata a fare il bagno domenica, alle prime ore del mattino, dopo aver cenato la sera prima con pizza e vino rosso in un locale di Martinsicuro. Le ferite sulle gambe della giovane sarebbero compatibili con l'elica di una barca, o forse con un oggetto di ferro in mare. Le indagini, per ora, non escludono però ancora nulla: annegamento, incidente con un natante, aggressione fino all’ipotesi di un’eventuale morte violenta. Si cerca ancora Tomas Cerveny.