Accoltella la fidanzata alla gola e poi chiama i soccorsi: 21enne in fin di vita

Erano andati a vivere in quell’appartamento a Como da circa un mese poi, forse a causa di un litigio, il fidanzato le ha sferrato un fendente alla gola con un grosso coltello da cucina. A dare l’allarme proprio lui, senza spiegare le ragioni del gesto. Gli agenti di polizia lo hanno trovato sul pianerottolo di casa: "Ho combinato un guaio", avrebbe detto loro. La fidanzata, invece, era supina sul letto in un lago di sangue. La tragedia è avvenuta ieri sera, giovedì 12 ottobre.

La 21enne accoltellata alla gola ha anche altre ferite in varie parti del corpo. Lotta tra la vita e la morte: è ricoverata in gravissime condizioni in terapia intensiva, la prognosi è riservata. L'accoltellamento potrebbe essere stato il tragico e violento epilogo di una lite. Ad ogni modo la polizia scientifica e la squadra mobile stanno indagando e ricostruendo l'accaduto. Il giovane fidanzato di 25 anni, originario del Varesino ma domiciliato a Como, è stato arrestato per tentato omicidio. La ragazza, invece, è residente a Vimercate, in provincia di Monza.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo subito dopo l'aggressione avrebbe preso bancomat e denaro contante (anche della ragazza) e si sarebbe diretto verso la stazione San Giovanni. Poi un ripensamento, è tornato indietro e ha chiamato i soccorsi, come racconta QuiComo. Una volta in questura il giovane avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti, fatto di insulti e minacce, culminato con un'aggressione a un poliziotto che ha riportato alcune contusioni non gravi.

