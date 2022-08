Ragazza accoltellata in strada, è stata colpita al petto

Brutale aggressione oggi, mercoledì 17 agosto, a Milano. Una ragazza è stata accoltellata in piazza della Repubblica. Si tratta di una 22enne eritrea, colpita con due fendenti al petto. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Non sarebbe in pericolo di vita, ma non è escluso che debba essere sottoposta a un intervento chirurgico.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno anche visto la giovane vittima discutere in strada con un uomo. A distanza di poche ore dall'aggressione, un 36enne eritreo è stato fermato. Sarebbe stato lui a colpire la connazionale. Secondo una prima ricostruzione avrebbe agito spinto da motivi sentimentali.