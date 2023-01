Ragazza accoltellata a Roma Termini: come è stato riconosciuto Chomiak e il giallo del movente

Era fuggito a Milano Aleksander Mateusz Chomiak, il clochard polacco accusato del tentato omicidio di Abigail Dresner, una giovane di 24 anni, israeliana. L'aggressione risale alla sera del 31 dicembre alla stazione Termini a Roma. Chomiak è stato riconosciuto e bloccato da due carabinieri liberi dal servizio, marito e moglie. Quando è stato fermato aveva nella borsa due coltelli e un cutter.

Come l'hanno riconosciuto e fermato

I due erano appena saliti sul treno per Brescia e hanno riconosciuto il 25enne dal cappellino e dalle scarpe rosse, prima che potesse fuggire, lo hanno immobilizzato e hanno chiamato i rinforzi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano lo hanno poi condotto in caserma per le procedure di identificazione. Alla sua identificazione si era arrivati in primis grazie all'analisi delle telecamere presenti alla stazione Termini. "Esprimo la massima soddisfazione per l’immediata individuazione e successivo fermo dell’aggressore della Stazione Termini", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "I cittadini devono vivere la consapevolezza che vi possono essere casi come questo in cui un'aggressione può avvenire in modalità insidiosa e non sempre prevedibile ma non per questo sfuggire al capillare controllo del territorio e al lavoro delle nostre forze di polizia, che non ringrazierò mai abbastanza, capaci in tempi brevi di assicurare alla giustizia gli autori di odiosi reati", ha aggiunto.

Un'aggressione "in modalità insidiosa e non sempre prevedibile", dice dunque il Viminale. Cosa ha spinto Chomiak ad attaccare in modo brutale la turista? Lei, ancora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Umberto I, non è in pericolo di vita ed è stata in grado di assicurare agli inquirenti di "non aver mai visto prima quell’uomo e di non essere stata pedinata".

La vita di Aleksander Mateusz Chomiak

Il giovane polacco è in Italia da sette o otto mesi. A Roma Chomiak passava le notti nei treni, sulle scale e in palazzi abbandonati. Di giorno, solitamente stava ai cancelli del McDonald's e nelle stazioni, purché avesse accesso a Internet per potersi collegare a internet, dove saltuariamente contattava la famiglia. Era stato anche a Venezia, Torino, Livigno, prima di giungere nella capitale. Viveva di elemosine, chiedendo denaro e sigarette ai passanti. Non si è mai rivolto alle associazioni di volontariato che aiutano i senzatetto. Varie volte era stato fermato dalla polizia proprio nei pressi della stazione Termini per un controllo dei documenti. Lo cercavano anche in Polonia, dove è accusato di aver rubato un’automobile un anno fa a Grudziadz. Lo cercavano suo padre, Edoardo, e anche la madre, Malgorzata, che un mese fa si è rivolta a un sito che si occupa di persone scomparse, un "Chi l'ha visto" locale. Il giovane sarebbe stato ricoverato in ospedale dopo essere "crollato per strada - si legge su Facebook - ma il giorno successivo sarebbe stato portato in un centro per senzatetto". La famiglia non aveva più sue notizie dal 23 ottobre scorso.

Il giallo del movente

C'è un movente dietro l'aggressione? Non è stato un tentativo di rapina, come dimostra il video che ha fatto il giro del web e di tutte le tv. Sulla borsa della giovane aggredita c'erano dei simboli ebraici, ma l'ipotesi più forte resta quella di un gesto sconsiderato. Il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, conferma che "l'atto di aggressione del 31 dicembre sembra essere opera di un folle. Io, alla luce dei documenti che ho letto, penso che si tratti di questo".

Solo Aleksander Mateusz Chomiak, che parla soltanto polacco, potrebbe fare chiarezza su questo punto quando verrà interrogato dagli inquirenti. I carabinieri di Milano in collaborazione con la polizia ferroviaria di Roma emetteranno un fermo di polizia giudiziaria: l'accusa è tentato omicidio. Per ora lui si è chiuso nel silenzio. Il movente di quell'aggressione, cosa lo abbia realmente spinto in meno di cinque secondi ad accoltellare tre volte la ragazza, e poi fuggire dirigendosi verso via Giolitti e scomparire nel nulla per tre giorni, per ora non c'è. Quando è stato fermato con sé non aveva documenti, la sua identità è stata accertata tramite il sistema di riconoscimento facciale dell'Arma e all'Afis. Chomiak avrebbe un disturbo borderline della personalità. Una follia da balordo dunque, un'aggressione senza motivo apparente, un gesto assurdo.