Presa a schiaffi senza motivo da 4 sconosciuti mentre pedala: "Nessuno mi ha aiutata"

Stava pedalando in via Roma, a Palermo, per tornare a lavoro e nel frattempo ascoltava la musica con le cuffiette quando improvvisamente due coppie l’avrebbero aggredita alle spalle. Prima le avrebbero dato due schiaffi, facendola quasi cadere, e poi un colpo con un casco. A raccontare l’episodio è una ragazza di appena 23 anni che due giorni fa è andata a sporgere denuncia per un’aggressione subita in pieno giorno che le è costata un lieve trauma cranico. "Non solo la violenza, mi ha molto ferito l’indifferenza dei passanti. Nessuno è intervenuto per difendermi, per fermarli", dice con amarezza.

Superato lo choc, la giovane ha deciso di raccontare a PalermoToday quanto accaduto quel pomeriggio "nella speranza che queste persone vengano identificate e punite, ma è bene anche mettere in allerta gli altri". Poi continua: "Mi trovavo in sella alla mia bici, più o meno all’altezza di via Divisi, quando ho sentito un primo colpo alla testa. Ho guardato all’insù pensando mi fosse caduto qualcosa in testa, magari da un albero, e mi è arrivato un secondo colpo". La ragazza si ferma, quasi spaesata, e scende dalla bici. "Non capivo cosa mi stesse accadendo, non sapevo come reagire. Mi sono girata e ho cercato di mettere a fuoco quano mi è arrivato un altro colpo. Erano due ragazzi e due ragazze, potevano avere 17-18 anni, che subito dopo si sono allontanati in direzione della stazione ridendo, quasi sbeffeggiandomi".

I pochi dettagli che ricorda li ha indicati nella denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di corso Calatafimi. "Inizialmente ho chiamato il 112 e mi era stato detto di attendere l'intervento di una pattuglia. Dopo 15 minuti non arrivava nessuno e sinceramente avevo paura a restare lì, anche perché, nonostante l'accaduto, attorno a me erano rimasti tutti indifferenti. Ho preso la bici e l’ho spinta a piedi sino alla caserma. Ero molto provata tanto che appena ho realizzato il tutto mi sono messa a piangere". Dopo aver presentato la denuncia la ventitreenne è andata al pronto soccorso del Cervello dove i medici le hanno riscontrato un lieve trauma cranico e l’hanno dimessa indicandole una settimana di riposo.

La vittima dell'aggressione, palermitana, era tornata nella sua città dopo un periodo di studio all'università in Emilia. "Sinceramente non ho mai visto o vissuto una cosa del genere. Non so se si tratti di una di quelle stupide challenge che vanno sui social, in cui qualcuno picchia un ignaro passante senza ragione solo per filmarlo e pubblicarlo, ma davvero non me lo spiego. Il loro obiettivo non era comunque quello di rapinarmi perché di fatto non mi hanno chiesto nulla e si sono allontanati dopo avermi aggredita. Forse un’inspiegabile azione di violenza fine a se stessa che poteva finire molto male". I militari dell'Arma hanno acquisito i video riprese dalle telecamere della zona e le immagini sono ora al vaglio per identificare i quattro giovani aggressori.

Continua a leggere su Today.it...