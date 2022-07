Segue la ex in discoteca e la prende a pugni durante la sua festa di compleanno

Serata da incubo per una 35enne napoletana. Aveva deciso di festeggiare con le amiche il suo compleanno in discoteca, ma nel locale si è presentato anche l'ex, che l'ha aggredita. L'uomo, un 39enne di Caivano è finito in manette. Su di lui pendeva già il divieto di avvicinamento di almeno un chilometro. Nonostante il divieto, il 39enne è entrato nel locale e ha colpito con un pugno al volto la donna per poi allontanarsi. Sono state le amiche della vittima, intorno alle 4, a chiamare il 112.

Quello di oggi è solo l'ultimo arresto in ordine di tempo per stalking o reati simili. Da gennaio a oggi solo a Napoli e provincia sono state arrestate 155 persone per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori, una media di 22 al mese.