Una ragazza è precipitata nel vuoto dal parcheggio del centro commerciale

Una ragazza è precipitata dall'ultimo piano del parcheggio del centro commerciale, dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando. Un volo di diversi metri da parte della giovane, rimasta gravemente ferita e trasportata d'urgenza in ospedale. È successo domenica pomeriggio alla galleria commerciale Roma Est, a Nuova Ponte di Nona. Sono state decine le chiamate arrivate al 112 dalle centinaia di persone che alle 16:30 di domenica 4 dicembre affollavano il centro commerciale. "Una ragazza è precipitata nel vuoto dal parcheggio rialzato", la richiesta d'intervento arrivata al numero unico per le emergenze.

Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Roma e il personale medico. Gravemente ferita, la ragazza è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 al policlinico Tor Vergata. Secondo i primi riscontri, la giovane era in sella a uno scooter quando - per cause ancora in via di accertamento - sarebbe finita contro le barriere poste a protezione dei parcheggi.

Sbalzata dalla sella del motorino, la ragazza è poi caduta nel vuoto, con lo scooter rimasto bloccato nel parcheggio all'ultimo piano. Ascoltati i testimoni presenti, sono in corso le indagini da parte della polizia per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.