Ragazzina disabile pestata dal branco: la violenza in un video

Strattonata, tirata per i capelli, spinta per terra, presa a calci. Questo è quanto ha subito una ragazzina di 13 anni, disabile, picchiata in strada a Secondigliano (Napoli). Il branco si è avventato contro di lei pare per punirla di un "like" lasciato sui social a un ragazzo e poi ha filmato tutto. C'era chi la colpiva e chi filmava tutto e condivideva il video su WhatsApp. L'episodio è stato denunciato dal giornalista Pino Grazioli e rilanciato con un video dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Adesso indagano i carabinieri.

Aggredita dal branco per un like ad un ragazzo conteso con la rivale in amore. A Secondigliano una 13enne invalida viene scaraventata a terra e presa a calci mentre gli altri riprendono la scena condivisa su WhatsApp.Borrelli:“Tutti dovranno essere condannati, nessuna attenuante" pic.twitter.com/BKqqYxoA85 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) December 2, 2022

Secondo una prima ricostruzione la ragazzina è contattata insistentemente da tre coetanee, che lei riteneva amiche, per incontrarsi. Si danno appuntamento sotto casa della vittima, ma si presentano in 5 e decidono di portare la vittima in un'altra zona. Qui si uniscono altre due ragazze e un ragazzo. La 13enne viene accusata di aver messo un "like" a un post di un ragazzo corteggiato da lei, poi scatta la violenza. Soltanto l’arrivo di una residente riesce a evitare il peggio. La donna prende con sé la 13enne e la riporta a casa.

Non finisce qui. La mamma della ragazza prova a parlare con una delle "amiche" della figlia, ma non basta. La tredicenne continua a essere minacciata e insultata. Scopre poi che il video di quanto accaduto gira su WhatsApp.

La vittima "non vuole nemmeno più andare a scuola, ha paura. Anche io temo per la mia incolumità dopo le denunce. Quel video non riesco neanche a vederlo, mi fa malissimo. Potevano ucciderla", dice adesso il tutore ai giornalisti.

"Ci aspettiamo che tutti i protagonisti di questa inaudita violenza vengano presi e condannati in maniera esemplare, dato che la ragazza ha riconosciuto ed identificato tutti i suoi aggressori - commenta Borrelli - . Il fatto che quel like sia stato messo o no, e sembra addirittura di no, conta poco. La violenza oggi è scatenata dai i più futili motivi e viene usata per umiliare i più deboli. Per questo chiediamo che non ci siano più attenuanti e che le vittime e chi denuncia vengano tutelati".