La ragazza disabile abusata per due anni sugli autobus: l'orrore raccontato al fidanzato

Otto autisti dell'azienda di trasporto pubblico di Taranto sono indagati per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza disabile di vent'anni. Il più giovane ha 40 anni, il più anziano 62. Lei appena 21 e quando aveva 14 anni fu vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa (poi condannato in via definitiva). Gli 8 sono accusati di violenza sessuale con le aggravanti di aver agito su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale (perché quasi sempre luogo delle violenze erano autobus di linea ai quali i guidatori chiudevano le porte per impedire alla vittima di scendere, secondo le accuse) e per aver commesso il fatto nella veste di incaricato di pubblico servizio.

La ragazza disabile abusata per due anni sugli autobus

Secondo le accuse, alcuni si sarebbero limitati a palpeggiamenti, altri avrebbero avuto rapporti sessuali completi. Per quasi due anni, cioè da ottobre 2018, quando era appena maggiorenne fino ad aprile 2020, la ragazzina gravata da disagio psichico, lieve ma piuttosto evidente, sarebbe diventata secondo l'accusa una specie di giocattolo sessuale su cui sfogare i peggiori istinti per pochi minuti, tra i sedili del bus. La turpe vicenda è appena passata dal vaglio del gip Francesco Maccagnano al quale la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari per gli otto autisti. Il giudice ha ritenuto sufficiente il divieto di avvicinamento alla ragazza e al suo fidanzato, che a giugno dello scorso anno l'ha convinta a raccontare tutto ai carabinieri.

Nelle oltre cento pagine dell'ordinanza firmata dal giudice sono descritte le "condotte violente e minacciose" degli autisti, riferite dalla ragazza agli investigatori e a due psicologhe: "Restavano da soli sui mezzi con lei e approfittavano della fragilità ben nota agli indagati, che non hanno esitato a piegare a strumento di soddisfazione e godimento per le loro voglie sessuali".