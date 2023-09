"Quell'uomo mi ha chiusa in camera da letto e stuprata più volte"

Ha 25 anni la escort brasiliana che ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente la notte di giovedì 7 settembre nel suo appartamento in corso Racconigi a Torino. L'uomo l'aveva contattata tramite un annuncio pubblicato su internet. Poi l'incubo, secondo la denuncia della ragazza. Nella giornata di sabato 9 settembre i carabinieri hanno fermato un marocchino di 38 anni residente in città, accusato di averla minacciata con un coltello e di averla costretta a diversi rapporti non protetti e non concordati.

Il procuratore aggiunto Cesare Parodi della procura cittadina lo accusa anche di sequestro di persona, in quanto la vittima sarebbe stata chiusa nella sua camera da letto. La ragazza è riuscita a dare l'allarme soltanto quando il suo aggressore si era già allontanato. Decisiva, nel corso delle indagini, è stata la testimonianza di un tassista, che ha raccontato di aver trasportato l'uomo fino al palazzo in cui sarebbe avvenuta la violenza sessuale.

L'arrestato è difeso dall'avvocato d'ufficio Alessandro Argento.

