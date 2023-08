Ragazzina si sente male in spiaggia, invece di aiutarla le filmano le parti intime

Stava festeggiando il Ferragosto in spiaggia con alcuni amici, ma poi si è sentita male per aver bevuto troppo ed è crollata a terra. Chi era con lei invece di soccorrerla ne ha approfittato per girare un video delle sue parti intime, rimaste leggermente scoperte a causa della caduta.

Un ragazzo del gruppo, anche lui minorenne, avrebbe preso il cellulare e con la complicità degli amici filmato le parti intime e gli slip, per poi condividere le immagini con alcuni amici. Il filmato, pubblicato anche su Instagram, è stato poi rimosso.

A presentare denuncia i genitori della minorenne, una studentessa di Latina che frequenta un istituto superiore della città. La procura ha aperto una inchiesta per cercare di identificare i responsabili: chi ha girato il video e chi lo ha condiviso.