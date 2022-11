Attivista italiana arrestata a Istanbul: stava partecipando a corteo contro violenza sulle donne

Ieri sera una giovane donna italiana è stata fermata e trattenuta dalle forze dell’ordine a Istanbul mentre stava partecipando ad una manifestazione non autorizzata per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. “Due donne, dall'Azeirbaigian e dall'Italia, sono ancora detenute e potrebbero essere espulse", si legge in un post su Instagram dell'associazione Mor Dayanisma che ha denunciato una "violenta repressione della polizia" contro le manifestanti e decine di arresti.

La notizia è stata confermata in queste ore dalla Farnesina. Il ministro degli affari esteri ha detto di essere in contatto con il padre della giovane e con le autorità turche e che sono al lavoro per risolvere positivamente la situazione.