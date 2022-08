Italiana muore in Francia dopo essere stata colpita da una serranda: chi era

Un ragazza italiana è morta a Briançon, in Francia, dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi da un edificio. Si chiamava Carlotta Grippaldi, 26 anni: secondo le prime informazioni arrivate da persone che la conoscevano, dopo una serata al ristorante con amici stava percorrendo la strada chiamata Grand Rue, situata nella città vecchia. Una serranda si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano. La ragazza è morta nell'ambulanza che la stava trasportando in ospedale. L'autorità giudiziaria di Gap ha aperto un'inchiesta per il reato di "omicidio involontario".

Carlotta Grippaldi era laureata in economia e commercio all'università di Torino, con un master in marketing e digital management. Era appassionata di montagna e nel 2019, dopo avere superato l'esame, si era iscritta all'albo regionale dei maestri di sci, attività che esercitava nel comprensorio sciistico della Via Lattea, nel Torinese.