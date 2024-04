La ragazza trovata morta nel bosco: "Era con un giovane al supermercato, pallidi, come vampiri"

Spunta un super testimone nel caso della ragazza senza nome trovata morta venerdì 5 aprile in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata e isolata che si trova nella frazione di Equilivaz di La Salle, piccolo comune della Valdigne, tra Aosta e Courmayeur. Come riporta La Stampa, una persona del posto ha raccontato di aver visto, tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, la giovane insieme a un ragazzo, ora ricercato, che parlava italiano ma che probabilmente non è italiano. I due erano andati a fare la spesa al supermercato: "Erano vestiti di scuro, sembravano due dark, due vampiri".

Gli inquirenti parlano di delitto dopo una lite o di un suicidio. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio. La vittima si trovava in posizione fetale, rannicchiata come se stesse dormendo: aveva gravi ferite all'addome, compatibili con quelle di un'arma da taglio, e un profondo taglio al collo che indicano un decesso per cause violente. Nessun documento per identificarla, nemmeno il telefono. Dai segni ritrovati sembrerebbe che il corpo sia stato trasportato all'interno dell'ex cappella. Il testimone, intervistato da La Stampa, ha già raccontato tutto ai carabinieri e ha descritto lei come "molto bella ma emaciata, sofferente" e lui "con i ricci neri e la carnagione olivastra". Dice di averli visti la mattina del 2 aprile. Il ragazzo è ricercato, ma non si sa se sia ancora vivo.

Il testimone non parla di un furgone bordeaux, veicolo che sarebbe stato visto parcheggiato a lungo in zona nei giorni scorsi. I due ragazzi gli hanno chiesto indicazioni per la fermata dei pullman, hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero e di essere alla ricerca di un supermercato per fare spesa per poi andare a campeggiare sulle montagne, anche se non erano affatto vestiti come escursionisti, ma "come due dark: sembravano di quelli che si tagliano e si procurano delle ferite, mi sembravano sofferenti", ha detto.

Sempre il testimone ha riferito che il ragazzo sembrava molto più giovane della ragazza, che ha parlato sempre e solo lui e che aveva un tono gentile. "E non li ho visti soltanto io quel giorno, una persona che conosco li ha visti anche al ritorno: quando sono scesi dal pullman proprio all'altezza del sentiero che porta alla chiesetta. Avevano le borse della spesa", ha detto ancora. Dalla foto della polizia avrebbe riconosciuto la ragazza trovata morta. Attorno al suo cadavere sono stati trovati i sacchetti della spesa, resti di cibo e dei marshmellow rosa.

C'è attesa anche per l'autopsia, in programma oggi, per chiarire la dinamica e le cause del decesso: l'esame è stato affidato all'esperto anatomopatologo torinese Roberto Testi. Gli inquirenti, intanto, continuano le ricerche del ragazzo e portano avanti le indagini. Hanno anche chiesto di visionare le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato dove i due avevano fatto la spesa, per chiarire quanto accaduto.

È giallo anche sull'identità della giovane vittima: potrebbe trattarsi di una ragazza francese sui 20-25 anni. Non risultano denunce di persone scomparse in Valle d'Aosta. La chiesetta nella quale è stato ritrovato il corpo della giovane si trova in un luogo sperduto, in una zona montana solitamente poco frequentata dagli escursionisti. Per raggiungere il luogo del ritrovamento bisogna arrivare in auto fino a un parcheggio lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, poi attraversare un ruscello e camminare qualche minuto tra i boschi.