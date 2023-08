Cade in bicicletta, ragazza muore sotto gli occhi del fidanzato

Dramma a Toscolano-Maderno (Brescia), dove verso le 10.15 di stamattina una turista inglese di 27 anni ha perso la vita a seguito di una bruttissima caduta in bicicletta. Sul posto, per raccogliere rilievi e testimonianze, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione, in quei drammatici istanti la 27enne si trovava insieme al compagno (anche lui in bici), quando ha perso il controllo del mezzo lungo via Mezzane - la strada che collega Navazzo (frazione di Gargnano) a Gaino (frazione di Toscolano) - ed è rovinata a terra, sbattendo la testa con violenza.

Nonostante indossasse il caschetto di protezione, la giovane è morta sul posto. Per i soccorsi sono stati allertati un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Verona. Le équipe mediche, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. Il fidanzato, sotto shock, è stato portato in ospedale.

