C'è la svolta, identificata la ragazza trovata morta nella chiesetta diroccata: cosa è emerso dall'autopsia

Prima svolta nelle indagini sul giallo della Val d'Aosta. E' una ventiduenne francese la ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata sopra La Salle. L'hanno identificata oggi alcuni parenti, che ora si trovano nella caserma dei carabinieri di Aosta. Non avevano sue notizie da giorni. E' morta a causa di alcune ferite al collo e all'addome che hanno causato una grave emorragia.

Intanto, è stato appurato che sono state provocate da un coltello le ferite che hanno provocato il decesso per emorragia della ragazza. Difficile pensare che siano state autoinferte. La morte potrebbe risalire al periodo tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile: è molto difficile indicare con esattezza la data, le temperature relativamente basse di quei giorni di inizio primavera hanno infatti fatto sì che il cadavere fosse ben conservato. Sono queste le prime risultanze dell'autopsia condotta dal medico legale Roberto Testi, che ha consegnato una relazione parziale alla Procura.

Un testimone, rivela oggi La Stampa, avrebbe incontrato il 2 aprile la coppia di ragazzi "pallidi e in abiti dark", erano andati a fare la spesa a un supermercato di una località vicina: "Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra". Gli avevano raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Non avevano abiti invernali, nei giorni seguenti aveva anche nevicato. Di lui, nessuna traccia.

"Sembrava che dormisse", avevano raccontato agli inquirenti i passanti che avevano notato nella penombra quello che è poi risultato essere il cadavere della giovane, in posizione fetale, dentro la chiesetta diroccata. Il giallo ha scosso la piccola località che si chiama Equilivaz, fuori da qualsiasi rotta turistica. Per raggiungere la cappella della tragedia bisogna arrivare in auto fino a un parcheggio lungo la statale 26 della Valle d’Aosta, poi attraversare un ruscello e camminare all’incirca 10 minuti tra i boschi.

La Procura di Aosta procede contro ignoti per omicidio.