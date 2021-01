Si è presentato in caserma, intorno alle 9.30 di stamattina, ha chiesto di parlare con i carabinieri e poi li ha condotti in una zona di campagna dove è stato rinvenuto il cadavere della sua fidanzata. Una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa, è stata trovata morta questa mattina nelle campagne di Caccamo in provincia di Palermo, dalle parti di Monte San Calogero.

La ragazza di 17 anni trovata morta in un burrone a Caccamo (Palermo)

Pare che il corpo della ragazza presentasse alcuni segni di bruciatura. I carabinieri hanno raggiunto il posto accompagnati dal ragazzo, un diciannovenne, e hanno trovato la giovane ormai morta in contrada Monte Rotondo. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti per eseguire i rilievi, i vigili del fuoco e il magistrato di turno.

Le informazioni in possesso degli investigatori sono ancora poche. Gli investigatori stanno sentendo il fidanzato della ragazza, per ricostruire cosa è accaduto e far emergere elementi utili per le indagini condotte dalla procura di Termini Imerese.

