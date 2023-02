Ragazza trovata morta all'università

Choc a Milano. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, oggi 1 febbraio 2023, all'università Iulm. Non sono state rese note le generalità della giovane.

L'allarme è scattato alle 6.45, quando il custode ha aperto la struttura. Sul posto - l'edificio 5 su via Santander - sono intervenuti gli equipaggi del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione Barona e della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo.

Non si esclude nessuna ipotesi, anche se secondo le primissime informazioni si ipotizza un gesto volontario. Il corpo della 25enne era in uno dei bagni accanto alle aule, con una sciarpa attorno al collo legata alla porta.

(Articolo in aggiornamento)