Sputi e minacce contro una diciottenne: "Ti sfregio con l'acido"

Insulti, sputi e minacce. A subire tutto questo una diciottenne di Foligno, perseguitata da un compagno di scuola perché dopo una breve frequentazione aveva deciso di lasciarlo. Adesso lui, 19 anni, è agli arresti domiciliari indagato per atti persecutori aggravati.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri il 19enne avrebbe tormentato la ragazza con messaggi minatori e contattandola anche tramite gli amici. Un'escalation di violenza via via maggiore con anche sputi e la minaccia di sfregiarla con l'acido. Il ragazzo è stato anche trovato in possesso di una spranga in ferro, appostato nei pressi della scuola. Minacce sarebbero state rivolte anche alla famiglia della ragazza. Un clima che le ha reso la vita un inferno, fino all'intervento delle forze dell'ordine.