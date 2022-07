Ragazza aggredita in palestra: uomo la prende a calci e pugni e le lancia i pesi addosso

Un pugno in faccia, sferrato senza un apparente motivo. Lei cerca di allontanarsi ma viene raggiunta da un altro colpo, probabilmente più violento, che la fa cadere a terra. Viene presa per i capelli, poi un altro calcio. Lui non si placa e nonostante l'intervento di un'altra persona le scaraventa addosso quello che sembra un peso. L’aggressione è avvenuta in una palestra di Pescara dove una ragazza di 21 anni è stata brutalmente picchiata da un 50enne per motivi ancora ignoti. Un pestaggio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura.

Ragazza aggredita in palestra a Pescara: la ricostruzione

Nel filmato si vedono i due che si scambiano qualche parola: la giovane sta facendo pesi su una panca quando l’uomo - di corporatura muscolosa - perde completamente la testa e inizia a colpirla. Secondo quanto ricostruito il 50enne avrebbe addirittura inseguito la ragazza con una spranga fino a chiuderla in un locale della cucina. Una violenza inaudita, incomprensibile.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei carabinieri di Pescara che hanno evitato il peggio. Proprio i militari dell'Arma si stanno occupando di chiarire i contorni della vicenda che, al momento, appare poco chiara. Certo è che l’aggressione è evidente, ingiustificabile. Dopo l’aggressione la ragazza sarebbe stata ricoverata per accertamenti, l’uomo invece sarebbe stato denunciato. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Pescara diretti dal capitano Giovanni Rolando.