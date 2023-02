Sedicenne egiziana su TikTok in un video senza velo, il papà la punisce picchiandola

Una ragazzina di sedici anni è finita in ospedale a Brescia con ferite al volto e alla schiena. A picchiarla sarebbe stato il padre, di origine egiziana, infuriato perché si era permessa di pubblicare su TikTok un video in cui non indossava il velo.

A svelare cosa è accaduto è stata la stessa ragazzina, che ha chiesto aiuto a un'amica. Secondo quanto ricostruito la giovane ha postato il video senza il velo, ma altri parenti hanno avvisato il padre che ha reagito picchiandola: schiaffi sul viso e colpi alla schiena sotto lo sguardo impietrito della madre e delle sorelline. La ragazza è riuscita a inviare un messaggio a un'amica, che ha avvisato il 112.

L'adolescente è stata portata in ospedale e poi in una comunità protetta. Il padre è stato denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri.