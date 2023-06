Preso a pugni e calci al suo compleanno per il "rito dello scaricone": ragazzo di 15 anni è grave

Un episodio grave, uno scherzo se così lo si può definire (ed è lecito dubitarne) che stava per finire in tragedia. I contorni sono ancora da definire con precisione. A Cassano Spinola, in provincia di Alessandria, un ragazzo di 15 anni è stato preso a calci e pugni dagli amici in occasione del suo compleanno. Una sorta di "rito": l'hanno festeggiato con pugni e calci in faccia e in pancia.

I fatti risalgono a domenica sera. Dopo la festa in un locale di Cassano, il gruppo di amici si è spostato in piazza Indipendenza per il "rito dello scaricone", così sarebbe noto tra la gioventù del posto. In pratica, al termine del pranzo o della cena, tutti insieme allegramente saltano addosso al festeggiato, colpendolo lievemente con pugni e schiaffi, a mo' di scherzo. Di solito lo si fa al diciottesimo compleanno, ma evidentemente anche in altre occasioni.

Stavolta qualcuno ha picchiato forte, però. Il ragazzo è ricoverato all'ospedale Infantile di Alessandria, non è chiaro se dovrà essere operato per le lesioni riportate: diverse emorragie interne con l'interessamento della milza. Le immagini del pestaggio, scrive La Stampa, il quotidiano che dà notizia di questa brutta vicenda, sarebbero anche finite sui social. Il giovane è in prognosi riservata.

