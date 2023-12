"Aiuto non voglio morire": così i carabinieri salvano ragazza rimasta aggrappata sul ponte

Avrebbe urlato "Aiutatemi, non voglio morire" all'indirizzo dei Carabinieri giunti sul posto per salvarla. I drammatici momenti prima del lieto fine sono stati raccontati questa mattina a Bari dal brigadiere Pasquale Rutigliano e ripresi da BariToday. Il carabinieri, insieme ad altri colleghi, nella sera di Natale hanno salvato una giovane donna che minacciava di suicidarsi gettandosi da un ponte della Tangenziale, all'altezza di via Giulio Petroni.

Oggi, 26 dicembre 2023, il brigadiere Rutigliano ha raccontato gli attimi del salvataggio, decisivi: "Bisogna trovarsi in queste situazioni - ha commentato - non è facile da spiegare. Io e un mio collega tenevamo la ragazza. Abbiamo resistito, con la nostra caparbietà, fino a quando i colleghi e i Vigili del Fuoco sono giunti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Che cosa è successo alla ragazza sul ponte a Bari

Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno salvato una donna che voleva gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari, nelle vicinanze di via Giulio Petroni. Tutto è successo intorno alle ore 20 del 25 dicembre.

I carabinieri sono riusciti a salvare la donna che, nel tentativo di lanciarsi del vuoto, era rimasta aggrappata con le mani al parapetto del ponte. I Carabinieri e il personale dei Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerla anche grazie all'utilizzo di una scala. La donna non ha riportato lesioni ed è stata trasportata, a scopo precauzionale, al Policlinico di Bari.