Ragazza precipita dal terzo piano, indagato il padre per istigazione al suicidio

C'è un indagato per la morte della ragazza 15enne di origine bengalese si è tolta la vita buttandosi dal balcone di casa ad Ancona, lo scorso 1° novembre. Il padre della giovane sarebbe il principale indiziato, per cui la Procura ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Una accusa ancora tutta da dimostrare. L’iscrizione è stato un atto dovuto del pubblico ministero Andrea Laurino, a garanzia dello stesso indagato. Ancora tanti i nodi da sciogliere. Innanzitutto, bisognerà fare chiarezza anche su un viaggio che la famiglia voleva fare, per riportare per un breve periodo la 15enne in Bangladesh, dove forse sarebbe stato celebrato un matrimonio combinato. La ragazza si è spenta ieri sera nell'ospedale di Torrette dopo tre giorni di agonia. Nell'impatto con il terreno dopo il volo di dieci metri dal terzo piano aveva riportato un gravissimo trauma cranico.

Proseguono le indagini della polizia che martedì ha accertato che, il giorno dopo la caduta dal balcone, la 15enne doveva fare una visita ginecologica e sembrava preoccupata per questo. Intanto sono stati sequestrati alcune pagine di un diario della ragazza e il suo cellulare. Il telefonino verrà analizzato per vedere se ci sono elementi che confermano l'ipotesi di reato.

