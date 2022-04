Ragazza violentata al cimitero: trovata nuda e in lacrime in strada

È stata aggredita e stuprata nel giardino del Vantiniano, il cimitero monumentale di Brescia: è il crudele epilogo di un lunedì sera come tanti, in via Milano, ma che stavolta si è concluso nel peggiore dei modi. La vittima è una ragazza di 29 anni, il suo aggressore un 24enne di origini nigeriane tra l'altro in passato già condannato (e già in carcere) per stupro. Il giovane è stato arrestato grazie al pronto intervento della polizia locale di Brescia, che ha intercettato la 29enne che camminava seminuda, in lacrime, e chiedeva aiuto.

Ragazza violentata al cimitero a Brescia

Tutto sarebbe successo intorno alle 22. La ragazza si sarebbe avventurata in via Milano in cerca di una dose di cocaina: avrebbe chiesto al 24enne, che dopo averla adescata le sarebbe letteralmente saltato addosso, trascinandola via con sé. Facile immaginare le grida della giovane, ma nessuno si sarebbe accorto di nulla. Arrivati alle porte del cimitero, il 24enne le avrebbe strappato i vestiti di dosso e l'avrebbe stuprata, per poi derubarla e abbandonarla al suo destino.

Pochi minuti dopo, la ragazza (in lacrime) è stata vista e soccorsa dalla polizia locale. Gli agenti sono riusciti a risalire all'aggressore grazie alla sua minuziosa descrizione. L'uomo è stato fermato non lontano dal luogo dello stupro, con un cappuccio in testa per cercare di nascondersi. Non è bastato. Come da prassi, la ragazza è stata trasferita in ospedale per i doverosi accertamenti.