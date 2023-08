Stupro di Palermo, parla per la prima volta la ragazza: "Stanca di chi mi giudica, avete rotto"

"Sinceramente sono stanca di essere educata quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto con cose del tipo: 'ah ma fa i video su tik tok con delle canzoni oscene', 'è normale che poi le succede questo', oppure 'ma certo per come si veste". Per la prima volta la 19enne palermitana violentata da sette ragazzi a luglio parla sui social criticando su instagram chi stigmatizza i suoi video accusandola di essersi meritata la violenza.

"Me ne dovrei fregare - continua la ragazza - ma non lo dico per me, di non sparare stronzate più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me e fanno post come me potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio? Purtroppo per voi mi ci asciugo il c... con sti commenti inutili perché sennò avrei già tolto i tik tok quando la notizia è saltata fuori perché già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro a dire stronzate, ma io rimango me stessa. Perciò - conclude la 19enne - chiudetevi la boccuccia e continuate a guardarvi le altre tik toker che si aprono le gambe nei video commentandoli col cuoricino e la bava piuttosto che giudicare una ragazza stuprata".

Sarebbe stato recuperato dagli inquirenti il video che incastra i sette giovani arrestati per lo stupro avvenuto al Foro italico di Palermo lo scorso 7 luglio.

"Nel branco di Palermo la caccia al protagonismo"

"Questi fatti ci sono sempre stati, purtroppo. Oggi però la situazione è peggiorata per la tecnologia che rende tutto virale. Si insegue l'idea di diventare protagonisti, di essere visti dagli altri, anche negli atti più orribili. Tanto da vantarsene". A dirlo è Marco Risi, regista del film 'Il Branco' del 1994, che parla dello stupro di Palermo. "Di questa storia - aggiunge - mi ha impressionato la caccia al video, l'attrazione patologica per la violenza reale. Anche l'agghiacciante testimonianza della vittima, che conosceva chi ha filmato la sua agonia".

"Penso anche a chi ha scritto quell'orribile frase 'Eravamo cento cani su una gatta' - aggiunge - che rivela un immaginario elementare ma non da sprovveduto. Sapevano cosa stavano facendo. È l'impunità del branco che scarica la responsabilità individuale dividendola con gli altri. Pur non avendo partecipato, per me chi ha fatto il video è il più vigliacco di tutti".

"La società è maschilista - dice ancora Risi - il concetto di branco è estendibile a un'infinità di comportamenti, non solo agli stupratori. Se questi ragazzi avessero studiato di più, avessero letto un po', avessero 'pensato' forse non saremmo arrivati a questo. E qui si può tornare a quell'unico comandamento che, se si applicasse, toglierebbe senso agli altri: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te". Si pentono i carnefici? "Non so se sia corretto parlare di pentimento, quando capiscono, è tardi".