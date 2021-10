Entra in un bar uccide una ragazza a coltellate e ne ferisce altre due

Presunto omicidio in un bar di Luserna San Giovanni, piccolo comune in provincia di Torino. Secondo le prime informazioni, un uomo per motivi non ancora chiari ha accoltellato a morte una ragazza e ne ha ferite altre due. Il delitto è avvenuto in un bar in via I Maggio. L'autore dell'aggressione è stato arrestato dai carabinieri. Come detto non si conoscono ancora i motivi del gesto né si sa l'identità della vittima.