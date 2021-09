Ragazza di 21 anni uccisa in casa: il killer è in fuga

Un nuovo caso di femminicidio. Una ragazza di 21 anni è stata uccisa a Montecchio Maggiore, comune in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni l'omicidio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione della ragazza, nella frazione di Valdimolino. L'arma del delitto sarebbe una pistola. Il killer è in fuga e le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. ll delitto sarebbe avvenuto verso mezzogiorno.

La vittima era madre di una bambina

La vittima, Alessandra Zorzin, mamma di una bambina di due anni che al momento del delitto si trovava all'asilo, sarebbe stata scoperta dal convivente, un ragazzo di 28 anni, che ha trovato il corpo al rientro nell'abitazione. Alcuni testimoni, riferisce VicenzaToday, hanno visto un uomo fuggire a bordo di una Lancia Y nera.

A quanto sembra l'assassino avrebbe sparato un solo colpo di pistola. Secondo le prime indiscrezioni il killer sarebbe una guardia giurata di 38 anni conosciuto da poco dalla vittima, forse in fuga verso il Veronese. La donna uccisa lavorava come parrucchiera e da circa un anno e mezzo si era trasferita a Valdimolino.

Il sindaco: "Siamo sconvolti", video

Non appena informato dell’accaduto il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, si è subito precipitato sul posto: "Gli abitanti di Valdimolino sono sconvolti. – dice il primo cittadino – Si tratta di una comunità molto tranquilla e nessuno sa spiegare questo terribile gesto, ancora una volta, purtroppo, ai danni di una giovane donna e giovane mamma. Non ci sono giustificazioni possibili. Dall’Amministrazione comunale – conclude il sindaco - c’è la massima disponibilità ad essere di supporto in queste ore così tragiche per la nostra Città".

Pochi giorni fa l'omicidio di Rita Amenze

Solo pochi giorni fa la provincia di Vicenza era stata sconvolta dall'omicidio di Rita Amenze, 30 anni, di oridini nigeriane, uccisa a colpi di pistola dal marito 61enne che non accettava la separazione.

