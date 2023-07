Diciannovenne violentata in un casolare mentre torna a casa, la svolta dopo due mesi

Ha un nome e un volto l'uomo che lo scorso 12 maggio avrebbe violentato una ragazza di 19 anni in una baracca ad Anzio (Roma). A due mesi di distanza, nella mattinata di sabato 8 luglio gli uomini della questura di Roma e quelli del commissariato di Anzio - Nettuno, hanno arrestato Aprilia un 32enne di nazionalità nigeriana. L'uomo è accusato di violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia anche grazie al racconto della vittima, l'orrore si è consumato intorno alle 23 di venerdì 12 maggio. La ragazza stava tornando a piedi a casa, dopo essere scesa da un bus. Dopo essere stata pedinata, è stata sorpresa alle spalle dal suo aggressore e trascinata con forza in un rifugio di fortuna. Qui, come accertato anche dai successivi accertamenti, si è consumato lo stupro. Le urla della ragazza hanno messo in fuga l'aggressore e la vittima, in lacrime, ha raggiunto la strada per chiedere aiuto. Soccorsa è stata trasportata in ospedale e sono scattate le indagini.

Continua a leggere su Today.it...