Violentata fuori dalla discoteca in pieno centro: si ritrova in strada senza indumenti intimi dopo ore di vuoto

L'ennesimo caso di violenza sessuale è stato denunciato nel fine settimana appena trascorso da una studentessa di 22 anni di origine sudamericana che si trovava a Bologna grazie al programma di scambio "Overseas". La giovane aveva appena trascorso la serata in discoteca in un locale nel centro della città. Una volta uscita - ha raccontato - avrebbe incontrato un uomo e solo alcune ore dopo, ormai mattina, avrebbe ripreso pienamente conoscenza realizzando di essere sola in strada, priva di indumenti intimi. Ha quindi chiamato l''amica con cui aveva trascorso la serata e, insieme, sono corse all'ospedale Sant'Orsola.

Confermata la violenza sessuale, telecamere al vaglio dei carabinieri

Come riporta la stampa locale, da lì la ragazza è stata trasferita all'ospedale Maggiore, dove gli accertamenti svolti dai medici hanno confermato l'avvenuta violenza sessuale. Sono quindi scattate le procedure del codice rosso e i carabinieri hanno ascoltato il racconto della giovane. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza potrebbe aver assunto sostanze stupefacenti o volontariamente o inconsapevolmente.

Non è da escludere infatti che il presunto aggressore possa averle somministrato sostanze psicotrope prima di abusare di lei, il che spiegherebbe i ricordi confusi della ragazza dal momento dell'uscita dalla discoteca fino al mattino seguente. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e rintracciare l'uomo tramite l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.