La studentessa universitaria violentata a casa della figlia di Cairo

Le accuse sono pesanti: avrebbe violentato una studentessa universitaria di 25 anni a casa di una sua amica, la figlia del presidente di Rcs e del Torino calcio, Urbano Cairo (mai coinvolta nell'inchiesta). Per questo, un giovane di origini fiorentine, 27enne all'epoca dei fatti contestati, è stato condannato con il rito abbreviato a quattro anni e due mesi per quanto accaduto a Milano tra il 22 e il 23 ottobre 2021, in un appartamento in zona Brera. Secondo quanto testimoniato dalla vittima, dopo una serata trascorsa in diversi locali, si sarebbe svegliata su un divano letto con un ragazzo sopra di lei, che nemmeno conosceva. La padrona di casa, ascoltata una volta durante le indagini, si è detta ignara di quello che era accaduto nell'appartamento in cui viveva, pur essendo presente quella notte.

Secondo quanto riporta La Stampa, quella sera di ottobre il gruppo di amici, tra cui la vittima e la figlia di Urbano Cairo, hanno girato diversi locali di Milano e poi, poco prima dell'alba, la compagnia si è spostata in quell'appartamento. Edoardo P. si è unito al gruppo. La vittima si sarebbe addormentata sul divano letto con accanto tre ragazzi, mentre la padrona di casa e il fidanzato nella camera da letto soppalcata. Attorno alle 6 del mattino uno dei tre giovani nel divano letto è tornato a casa. È a quel punto che la giovane si è svegliata, ancora stordita dall'alcol, trovando sopra di sé Edoardo P. che abusava di lei, secondo l'accusa. La ragazza ha dichiarato di aver chiesto aiuto al secondo uomo nel letto che però, come sostiene lui, non si sarebbe accorto di nulla, salvo essere incastrato da una chat (La Stampa riporta: "Non capivo se chiedesse aiuto o di partecipare"), che però non è stata sufficiente per includerlo nelle indagini come complice.

La vittima è riuscita ad allontanarsi dopo un'ora, chiedendo aiuto ad alcune amiche che l'hanno accompagnata in ospedale e, successivamente, a sporgere denuncia. Cristina Cairo - riporta MilanoToday - ha difeso il presunto aggressore, affermando di conoscere molto bene il giovane fiorentino, secondo lei una persona per bene incapace di compiere un atto simile. Tutti quella notte, in quella casa, non hanno sentito niente. La difesa ha provato a respingere le accuse attraverso consulenze medico legali, insufficienti però a convincere il giudice che ha proceduto alla condanna.

