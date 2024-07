La violenta fuori dalla discoteca e riprende tutto col telefono: arrestato 19enne

La polizia di Pontedera, in provincia di Pisa, ha arrestato un ragazzo di 19 anni con l'accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime ai danni di una coetanea. La ragazza è anche finita in ospedale con lesioni ai genitali. L'indagine è partita proprio dal pronto soccorso dell'ospedale dopo i fatti avvenuti nei primi giorni di giugno.

L'approccio in discoteca, poi la violenza e il video: cosa è successo

Tutto è successo in una discoteca di Pontedera. Dopo aver subito la violenza la ragazza è andata al pronto soccorso dell'ospedale Felice Lotti. Qui è stata ricoverata e sono scattate le procedure del "Codice Rosso". Come riporta PisaToday, alla polizia, la ragazza ha raccontato che la sera prima, mentre si trovava all'interno del locale, ha conosciuto un ragazzo, con cui poi si era appartata all'esterno, in uno spazio lontano dal parcheggio in corrispondenza di un'area verde.

Dopo un primo bacio dato alla ragazza, il 19enne avrebbe iniziato un approccio fisico, che però la giovane avrebbe respinto, manifestando di non volere alcun rapporto sessuale. Lì si sarebbe consumata la violenza, tale da causare anche una consistente perdita di sangue alla vittima. In aggiunta, il ragazzo avrebbe ripreso tutto con il telefono.

La giovane, una volta in ospedale, ha ricevuto una prognosi tra i 20 e i 40 giorni. Agli agenti, la vittima ha fornito un nickname usato dall'aggressore su Instagram e una descrizione fisica dello stesso. Le indagini hanno portato gli investigatori a identificare il 19enne, residente a Pontedera ma domiciliato in un altro comune, e al suo arresto. Ora si trova in carcere.