Ragazza si addormenta sul divano alla festa in casa: "Mi hanno stuprata più volte"

Si sono chiuse le indagini per lo stupro di gruppo avvenuto in un appartamento a Torino, in via Stradella. Restano indagati due giovani dei sei del "branco", perché per gli altri quattro il pubblico ministero Davide Pretti ha chiesto l'archiviazione, riporta TorinoToday. Tra i due indagati c'è un 21enne peruviano che alcuni mesi fa è evaso dagli arresti domiciliari ed è stato arrestato nuovamente (e questa volta portato in carcere) mentre con ogni probabilità stava tentando di scappare. Il ragazzo è stato trovato a bordo di un autobus Flixbus alla frontiera con la Francia. L'altro indagato è un ragazzo brasiliano di 24 anni, già in carcere.

La festa in casa e la violenza sessuale sul divano

I fatti risalgono alla notte di martedì 10 ottobre 2023, quando una ragazza brasiliana di 20 anni rimane vittima di uno stupro di gruppo nel corso di una festa in un appartamento. La mattina successiva gli agenti delle volanti della polizia arrestano tre giovani di 20, 21 e 23 anni, un brasiliano e due peruviani residenti in città. La ragazza avrebbe raccontato di essersi ubriacata nel parco Dora e di aver seguito il gruppo nella casa di uno di loro, al quinto piano di un palazzo, dove si stava tenendo una festa. Quando lei si è addormentata sul divano, alcuni giovani avrebbero abusato di lei a più riprese, fino al suo risveglio e alla richiesta di aiuto.

A quel punto uno dei giovani l'avrebbe accompagnata di sotto, dove la ragazza ha dato l'allarme e dove è stata trovata prima di essere accompagnata in ospedale, prima all'ospedale Maria Vittoria e poi al Sant'Anna. Il primo giovane sarebbe stato arrestato mentre scappava in monopattino, gli altri due nel corso del sopralluogo in casa, poiché identificati dalla vittima.