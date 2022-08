Ragazza violentata in strada a pochi metri dalla piazza: orrore in paese

Sarebbe stata violentata in mezzo alla strada da un ragazzo di 9 anni più giovane, conosciuto in rete. Lei è stata ricoverata in ospedale, dove i medici avrebbero accertato i segni delle violenze; lui è stato rintracciato la notte stessa, e arrestato dai carabinieri. La vicenda risale alla notte tra martedì e mercoledì, in pieno centro ad Adro, in provincia di Brescia. La vittima è una donna di 30 anni, il suo aggressore un 21enne che abita in paese. I due si sarebbero conosciuti sul web: qualche messaggio, magari uno scambio di foto, poi la decisione di vedersi dal vivo. L'appuntamento era stato fissato per martedì: i due si sarebbero effettivamente incontrati e avrebbero trascorso una serata insieme. Fino al drammatico epilogo, secondo la denuncia della donna.

La 30enne avrebbe allertato i carabinieri intorno alle 3 di notte. I militari l'avrebbero raggiunta in piazza: qui la ragazza avrebbe riferito di essere stata aggredita e violentata in strada, nel silenzio della sera e quando bar e locali erano ormai chiusi. Nessuno avrebbe udito nemmeno le sue grida. Soccorsa da un'ambulanza, è stata trasferita in ospedale per essere medicata e visitata. I medici avrebbero riscontrato i segni della violenza sessuale sul suo corpo. Grazie alla minuziosa descrizione fornita dalla donna ai carabinieri, questi ultimi sarebbero riusciti in poco tempo a rintracciare il presunto stupratore.

Il ragazzo è stato individuato e accompagnato in caserma: interrogato, avrebbe ammesso di aver passato la serata con la ragazza, ma avrebbe negato di averla stuprata. Dagli elementi raccolti è stato comunque deciso per il suo arresto. Il giovane è già in carcere, a Canton Mombello. È già noto alle forze dell'ordine per qualche precedente per furto.