Identificato l'uomo che ha sequestrato e violentato la 16enne a Latina

Sarebbe un senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti penali, l’uomo che nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio 2023 avrebbe rapito e abusato di una 16enne che si era appartata insieme al fidanzato a bordo di una minicar nella zona di Latina Scalo. Gli investigatori hanno fatto scattare immediatamente la caccia all’uomo, ma dell’aggressore ancora nessuna traccia.

L’uomo però sarebbe stato riconosciuto dai ragazzi attraverso una foto segnaletica. Secondo il racconto dei due coetanei lo sconosciuto li avrebbe inseguiti, bloccati e picchiati. La 16enne sarebbe stata poi rapita e violentata per ore.

La ricostruzione

I due minorenni si erano appartati in un ex zuccherificio, un sito abbandonato da anni. Avevano parcheggiato la minicar per poi dirigersi verso uno degli edifici abbandonati. Lì avrebbero incontrato il senzatetto, con il quale avrebbero scambiato anche alcune parole. Poi l'aggressione. Secondo il racconto, i fidanzatini hanno tentato la fuga ma l’uomo li ha inseguiti e picchiati, colpendo al volto il ragazzo, poi svenuto. La ragazza invece è stata costretta a salire sulla minicar. Il suo aguzzino l'ha portata in un posto non lontano dalla stazione di Latina Scalo, dove ha abusato di lei per ore. È stata ritrovata questa mattina all'interno dell'auto parcheggiata, era completamente sotto shock.

