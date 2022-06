"Mi hanno violentata": ragazza di 19 anni soccorsa in strada

Scesa in strada, sotto choc, è riuscita a stento a contattare il 112 e a chiedere aiuto, raccontando scossa di aver subito una violenza sessuale. Drammatico episodio nella mattinata di ieri, giovedì 23 giugno, intorno alle 9. Una ragazza di 19 anni è stata soccorsa giovedì mattina a Livorno, in piazza XX Settembre, dopo un presunto stupro. I volontari della Misericordia di Livorno arrivati sul posto dopo una segnalazione hanno trovato la giovane visibilmente sotto choc, tanto che aveva anche timore a farsi avvicinare.

I soccorritori, utilizzando tutto il tatto e la prudenza che sono necessari in situazioni di questo tipo, sono riusciti a parlare con la giovane e a farsi raccontare quanto successo. La 19enne a loro ha detto "Mi hanno violentata in un albergo della zona", senza però aggiungere altri dettagli. Questo almeno è quanto trapelato. I volontari hanno accompagnato la ragazza in ospedale dove è stata subito presa in carico dal personale sanitario. La polizia nel frattempo si è messa al lavoro per cercare di individuare il presunto aggressore.