La denuncia di una diciottenne: "Due uomini mi hanno violentato in auto"

"Mi hanno costretta a consumare atti sessuali in auto, mai lo avrei fatto con due persone. Ho chiesto di smetterla, non mi hanno ascoltato". Sono le parole di una diciottenne che si è rivolta ai carabinieri dicendo di essere stata stuprata a Napoli. La versione della ragazza, come riportano i quotidiani locali, è al vaglio dei carabinieri.

La giovane - della provincia di Napoli - si è presentata dai militari all'alba di domenica in compagnia di due amiche. Le giovani hanno raccontato del sabato sera trascorso in giro per i Quartieri Spagnoli. Poi avrebbero incontrato due ragazzi, poco più grandi di loro, e avrebbero passato del tempo insieme in un locale. Successivamente una delle ragazze si sarebbe allontanata con uno dei due in auto, ma improvvisamente si sarebbe presentato anche un altro giovane e i due avrebbero abusato di lei.

Gli inquirenti hanno sequestrato i vestiti della giovane per svolgere le prime verifiche. È stato aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti. La stessa ragazza non è stata in grado di fornire informazioni sull'identità dei due presunti aggressori.

