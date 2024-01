Ragazza picchiata e stuprata la notte di Natale

È stata picchiata e costretta a subire rapporti sessuali per tutta la notte di Natale. Un incubo per una ragazza di 22 anni che dopo la violenza ha raccontato tutto ai genitori che l'hanno portata prima in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 20 giorni, e poi al commissariato Prati.

Un racconto drammatico quello che la giovane ha riportato agli investigatori il giorno di Santo Stefano e permesso agli agenti, supportati dalla squadra mobile, di trovare e arrestare il suo aguzzino, un ragazzo di 29 anni. La notizia è stata resa nota solamente oggi quando il gip Emanuela Attura ha convalidato l'arresto per violenza sessuale per il ventinovenne.

L'appuntamento trappola

La storia è iniziata lo scorso giugno quando i due si erano conosciuti in un locale a Ponte Milvio, a Roma. Dopo una frequentazione a lunghi tratti anche tumultuosa, lei ha deciso di lasciarlo. La relazione sembrava finita così, invece no. L'inferno, per la vittima è cominciato il pomeriggio del 25 dicembre. I due si sono sentiti per gli auguri di Natale e uno scambio di panettoni. C'è voluto poco, però, per trasformare quell'appuntamento in una trappola.

La violenza

Il 29enne, stando alla ricostruzione, ha preso la ragazza per i capelli e fatta salire a forza nella sua auto per poi picchiarla, colpendola con pugni e schiaffi in testa. Quindi, l'ha portata in un parcheggio isolato dove il ragazzo ha consumato cocaina e poi l'ha trascinata in una villa nella zona del Quartaccio, dove vive con i genitori.

Stuprata la sera di Natale

A quel punto ha chiuso a chiave la stanza al piano terra e l'ha violentata per tutta la notte minacciandola che se avesse urlato facendosi sentire dai genitori del ragazzo o se avesse raccontato quanto stava accadendo, l'avrebbe uccisa.

Secondo quanto appreso, inoltre, il 29enne avrebbe anche costretto la ragazza a inviare un messaggio alla madre per tranquillizzarla, per poi toglierle il cellulare. La vittima, che è riuscita a farsi riportare a casa solo la mattina seguente, ha raccontato tutto ai genitori che l'hanno portata prima in ospedale e il giorno dopo al commissariato di polizia.