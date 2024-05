Denuncia stupro in ospedale e poi si uccide: presunto autore ai domiciliari

Il gip di Lodi Francesco Salerno ha concesso gli arresti domiciliari al giovane fermato due giorni fa per violenza sessuale ai danni di una 22enne, la stessa che dopo la denuncia ha deciso di togliersi la vita. Il presunto autore dello stupro, avvenuto secondo il racconto della ragazza al pronto soccorso dell'ospedale Vizzolo Predabissi nella notte tra il 27 e il 28 maggio, è un magazziniere di 28 anni incensurato residente nel Lodigiano.

La sera del 28 maggio la 22enne si è poi suicidata lanciandosi da una finestra del quarto piano del nosocomio in provincia di Milano.

"Il rapporto era consensuale"

La procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere e la convalida del provvedimento del fermo operato dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano. La giovane aveva affermato di essere stata violentata su una barella mentre il ragazzo, individuato dai carabinieri in ospedale mentre stava dormendo, sostiene che si era trattato di un rapporto sessuale consensuale. Per il momento all’uomo non sono stati contestati né la morte in conseguenza di altro reato, né l'istigazione al suicidio della ragazza.