Violenta la collega per vincere una scommessa da 50 euro

Voleva vincere una scommessa, in palio c'erano 50 euro. Per questo un cameriere ha violentato una collega bloccandola nello spogliatoio. I fatti risalgono a mese di luglio 2016 e solo adesso V.C, 26 anni, è stato condannato a cinque anni e sei mesi.

Tutto è accaduto in un ristorante a Roma vicino ai Musei vaticani. Nello staff ci sono tra gli altri tre ragazzi: un pizzaiolo, un cameriere e una cameriera. Questi ultimi sono poco più che maggiorenni. Secondo quanto emerso il ragazzo ha lanciato la sfida al pizzaiolo: avrebbe avuto un rapporto sessuale con la collega. Scatta la scommessa: la posta in palio sono 50 euro.

La violenza scatta il 23 luglio. La ragazza entra nello spogliatoio per cambiarsi e il collega la segue tentando l'approccio. La ragazza riesce a dileguarsi "salvata" dal pizzaiolo che interviene. Passa qualche minuto e lei torna nello stanzino per riuscire a cambiarsi. Torna anche il collega, che la blocca e la violenta. Sotto choc la vittima telefona alla fidanzata del suo aguzzino e le racconta l'accaduto. Scatta la denuncia e si arriva al processo.

La difesa del ragazzo ha sostenuto il pieno consenso della ragazza, che si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine soltanto per ripicca perché il collega non voleva lasciare la fidanzata. Questa versione è stata giudicata non credibile ed è arrivata la condanna.