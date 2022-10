Bussano alla porta, apre e un uomo la violenta: è caccia all'aggressore

Sono in corso le indagini sul caso di stupro avvenuto in un campus universitario di Torino nella notte tra sabato e domenica. L'incubo della vittima, una ragazza di 23 anni della provincia di Messina, è iniziato poco dopo mezzanotte quando ha sentito bussare alla porta della sua stanza, una camera della residenza universitaria "Paolo Borsellino", gestita dall'Edisu (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ). Quando ha aperto un uomo si sarebbe introdotto nella stanza, l'avrebbe stordita con un colpo alla testa per poi abusare di lei. Non solo: sul corpo della giovane sarebbero stati trovati anche segni di strangolamento.

La vittima ha chiesto aiuto utilizzando una catenella presente nella stanza, poiché l'aggressore le aveva distrutto il telefono cellulare, probabilmente proprio allo scopo di ritardare l'arrivo dei soccorsi e degli investigatori garantendosi così la fuga. È stata raggiunta in ospedale dai suoi familiari, partiti dalla Sicilia non appena informati dell'accaduto.

Violenza sessuale in un campus a Torino: caccia all'aggressore

L'aggressore è ancora in fuga, ma grazie alle telecamere è stato possibile ricostruire un suo identikit. Gli agenti della squadra mobile della questura di Torino stanno cercando un ragazzo di età intorno ai 25 anni, di colore, presumibilmente africano. Quella notte indossava una felpa chiara con un cappuccio.

Da quanto si è appreso il giovane non è un ospite fisso della struttura, ma probabilmente un "esterno": sarebbe riuscito a entrare nel complesso universitario scavalcando il cancello dell'ingresso di via Vochieri 6, forse utilizzando un cassonetto dei rifiuti come trampolino e avrebbe poi colpito una vittima a caso, dopo avere bussato anche ad altre stanze. Un filmato, acquisito dagli investigatori, lo immortala nei corridoi dello stabile intorno alle 23,30. L'immagine che si vede corrisponde all'identikit ricostruito grazie alle testimonianze. La polizia è al lavoro per dargli un nome e un volto.