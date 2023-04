Ragazza violentata sul treno: "C'era un altro uomo, ha capito ed è andato via"

Un uomo l'ha aggredita e ha abusato di lei, ma un'altra persona sarebbe stata presente e pur intuendo cosa stava per accadere si è allontanata senza intervenire. È quanto emerso dalle indagini sulla violenza sessuale denunciata mercoledì mattina da una ragazza toscana di 21 anni a Milano, su un treno preso ogni giorno da centinaia di pendolari.

Secondo quanto emerso, quando il presunto aggressore ha raggiunto la ventunenne nello stesso convoglio c'era un altro passeggero - un uomo di 30 anni circa - che, compreso quello che stava per accadere, anziché soccorrere la giovane, si sarebbe allontanato in un altro convoglio. La giovane sarebbe così rimasta sola con il suo aguzzino.

Le indagini sono partite dalla denuncia della giovane. Ha raccontato di aver chiesto a un uomo, descritto come "sulla quarantina" e apparentemente sudamericano, indicazioni per il treno per Bergamo, dove doveva raggiungere il fidanzato. Lui le ha detto di prendere quello delle 10,26 diretto a Treviglio. Così lei, alla stazione di Milano Porta Garibaldi, sale sul treno. A bordo di quel convoglio viene raggiunta proprio dallo stesso uomo a cui aveva chiesto informazioni. Poi la brutale aggressione.

Drammatico il racconto dei minuti successivi: l'uomo l'avrebbe bloccata su un sedile poi ne avrebbe abusato fino a schiacciarla tra la seduta e un finestrino e a farle perdere i sensi. Quando è rinvenuta, ha riferito di avere avuto i pantaloni abbassati: si è dunque messa a gridare e ha raggiunto il capotreno, che ha informato la polizia ferroviaria. Il presunto violentatore era però già sceso dal convoglio alla stazione di Milano Forlanini. Giunto il treno a Treviglio, ad attendere la ragazza c'erano già gli uomini della Polfer e un'ambulanza del 118, con la quale è stata trasferita al vicino ospedale e medicata.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini. Hanno il dna dell'aggressore, rilevato con un tampone in ospedale (dove i medici hanno accertato anche ecchimosi ai polsi e al collo) e hanno un identikit: un uomo di carnagione scura, sui 40 anni, forse sudamericano. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle numerose telecamere collocate nelle stazioni: a iniziare da Porta Garibaldi, dove la giovane ha incontrato per la prima volta l'uomo e quelle di Forlanini, dove si presume che il violentatore sia sceso. Da verificare la presenza del secondo uomo, che allontanandosi avrebbe di fatto agevolato l'aggressore. Gli inquirenti stanno anche verificando se siano state denunciate altre violenze in passato su quella tratta ferroviaria.