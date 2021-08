Ragazza violentata in un appartamento dal branco: cinque denunciati

Lei ha incontrato tre dei ragazzi sul lungomare accettando l'invito per andare in una casa con loro

Avrebbe seguito uno di quei ragazzi che conosceva meglio rispetto agli altri. Lo avrebbe seguito in un appartamento dove ha trovato altri due giovani. Poi sarebbe stata costretta ad avere dei rapporti sessuali con tutti. Infine, come riporta anche UdineToday, sono arrivati altri due giovani, che hanno continuato a violentare la giovane. Dopo ore di incubo, la ragazza di 18 anni, ha seguito uno dei ragazzi che aveva espresso la volontà di uscire.

Fingendosi tranquilla, è così uscita dal luogo dell’orrore ed è tornata a casa, raccontando quanto avvenuto al padre. L’uomo, fuori di sé dopo aver ascoltato quel racconto atroce, si è diretto nell’appartamento e, dopo aver suonato, ha cominciato a prendere a calci la porta sfondandola. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il contatto fra il padre della presunta vittima e dei presunti stupratori.

Questo è quanto poi denunciato alla polizia dalla ragazza, che si trovava in vacanza a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Proprio nella località marittima si sarebbe consumato lo stupro, dal quale i cinque ragazzi, di età compresa fra 17 e 21 anni, si difendono. Avrebbero ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la giovane, sostenendo però che lei fosse consenziente. Adesso indaga la Squadra Mobile di Udine, mentre la Procura ha iscritto nel registro degli indagati cinque ragazzi per il reato di violenza sessuale di gruppo.