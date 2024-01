Ragazze aggredite fuori da una discoteca: 19enne abusata, l'amica spinta a terra

Prima le avrebbe seguite per qualche metro, poi sarebbe partito all'attacco, molestando una di loro. Due ragazze, di 19 e 27 anni, sono finite in ospedale all'alba di domenica 21 gennaio a Milano dopo essere state aggredite fuori da una discoteca in viale Enrico Fermi.

Stando a quanto finora ricostruito, tutto è successo pochi minuti dopo le 5. Le giovani, secondo il loro racconto iniziale fornito alla polizia, sarebbero state avvicinate da un uomo che le avrebbe sorprese alle spalle mentre camminavano. L'aggressore avrebbe allungato le mani sotto la gonna della più giovane, palpeggiandola nelle parti intime. Poi, quando l'amica è intervenuta in difesa della vittima, cercando di colpire l'uomo con una borsetta, lui l'ha spinta facendola cadere a terra per poi fuggire.

La 19enne è stata quindi accompagnata alla clinica Mangiagalli, specializzata in violenza sessuali, per tutti gli accertamenti del caso. La 27enne è stata invece trasportata al Niguarda per essere medicata. Sul caso indagano gli agenti della questura, ora alla ricerca di elementi utili per dare un nome e un volto all'aggressore.