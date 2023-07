"Quell'uomo è un pedofilo, cosa ha fatto a nostra figlia": i genitori gli sfregiano il volto

Un 51enne viene picchiato a sangue per le strade di Catania da un uomo e una donna che lo insultano: "Pedofilo". La vittima della violenza è un istruttore di scuola guida. Partono le indagini per quell'episodio e l'uomo passa dall'essere parte lesa ad accusato. I carabinieri scoprono che avrebbe molestato alcune allieve, anche minorenni, e lo indagano. Per il 51enne è scattato il divieto temporaneo di esercitare la professione di istruttore di guida "con interdizione totale delle attività a essa inerenti". Le accuse sono: violenza sessuale continuata e aggravata, commessa nei confronti di diverse donne, anche minorenni.

La vicenda inizia il 30 gennaio. L'indagato subisce una violenta aggressione nel quartiere Picanello. A colpirlo sono un uomo e una donna: infieriscono con calci e pugni. Gli causano la frattura di una costola, un trauma cranico e con una lametta gli sfregiano il viso. I carabinieri indagano e scoprono che gli autori dell'agguato sono i genitori di un'ex allieva dell'uomo. La ragazza circa tre anni prima, quando aveva ancora 14 anni, avrebbe subito molestie durante le lezioni di guida per conseguire la patente per minicar. In particolare l'uomo, approfittando del suo ruolo di istruttore, avrebbe più volte palpeggiato le gambe della ragazzina. In un’occasione, l’avrebbe addirittura in un luogo isolato per approfittare di lei. L'avrebbe fatta scendere dall'auto e avrebbe strusciato le proprie parti intime su di lei.

Non si tratterebbe di un caso isolato. Numerosi sarebbero stati gli episodi di violenza sessuale dal 2020 a oggi nei confronti di sette allieve (cinque erano minorenni). Secondo quanto accertato, l'uomo negli anni ha cambiato diverse autoscuole della provincia etnea.

