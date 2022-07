Tragedia alla stazione: due ragazze investite e uccise da un treno

Domenica tragica a Riccione (Rimini). Due ragazze sono state investite e uccise da un treno alta velocità in transito e diretto a Milano. L'incidente è successo intorno alle 7 di oggi, 31 luglio. Non è ancora stata resa nota l'identità delle vittime. Dalle prime informazioni, sembra che le due giovani abbiano tentato di attraversare i binari, venendo travolte. Accertamenti sono in corso da parte della polizia ferroviaria.Verranno analizzati i filmati delle telecamere della stazione. Saranno anche ascoltati i testimoni.

Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Pesaro e Riccione. Trenitalia informa che "i treni alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 90 minuti. I regionali possono subire limitazioni di percorso. E' attivo il servizio sostitutivo con bus tra Cattolica e Rimini".