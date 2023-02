Due ragazze scomparse nello stesso paese: ore d'ansia per Arianna e Michelle

Sono ore di ansia e apprensione per familiari e amici. A Palidano di Gonzaga, paese in provincia di Mantova, sono scomparse due ragazze. Di loro non si hanno più notizie dal pomeriggio di martedì 31 gennaio. Oltre alla sedicenne Arianna, si cerca la diciottenne Michelle Mattellini. Le due sono amiche e si sarebbero allontanate insieme dal comune del Mantovano: Arianna non è rincasata al termine delle lezioni scolastiche; Michelle - che frequenta l'istituto Manzoni di Suzzara - avrebbe detto ai familiari che usciva a fare un giro, ma non è più tornata.

Arianna e Michelle Mattellini, le due ragazze scomparse a Palidano di Gonzaga (Mantova)

La madre della sedicenne si era anche rivolta alla trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto?", lanciando un disperato appello: "Soffre di epilessia non ha i farmaci con sé: aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà. Arianna, tutto si risolve insieme", ha detto la donna invitando chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alle forze dell'ordine. Quando si è allontanata, presumibilmente in compagnia dell'amica, non aveva con sé né soldi, né il cellulare. E nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana.

“Arianna, tutto si risolve insieme”: Appello della mamma della 16enne scomparsa dalla provincia di #Mantova il 31 gennaio. “Aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà”, qualcuno l’ha incontrata?#chilhavisto→ https://t.co/nZFF3wx6JD pic.twitter.com/AEsmBbxpx0 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 2, 2023

Gli appelli dei familiari delle due ragazze sono stati diffusi anche sui social. "La mia cuginetta Arianna è scomparsa dal 31/01/2023 da Palidano (Gonzaga). Abbiamo scoperto che c'era anche la sua amica Michelle, vi prego con tutto il cuore: condividete fino allo svenimento", si legge in uno di essi su Facebook. Nel frattempo le ricerche proseguono senza sosta, anche nella provincia di Brescia. Per chi indaga l'ipotesi più probabile al momento è quella di un allontanamento volontario.