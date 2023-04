Ragazze travolte e uccise: l'uomo drogato al volante aveva la patente sospesa da 11 anni

Drogato e con la patente sospesa da undici anni. La procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per F.M., l'automobilista di 53 anni accusato di aver travolto e ucciso le due turiste belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman la sera dell'8 ottobre scorso sul tratto urbano della A24, all'altezza di Tor Cervara, a Roma. Il processo, dopo l'indagine del pm Giovanni Musarò coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, è stato fissato per il 26 settembre prossimo davanti alla decima sezione penale di piazzale Clodio. L'uomo, per il quale il gip di Roma Maria Gaspari aveva convalidato il fermo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con la patente sospesa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le ragazze, turiste poco più che ventenni arrivate a Roma dal Belgio per qualche giorno di vacanza, erano scese dalla loro macchina - una vettura adibita a noleggio con conducente - per soccorrere alcune persone coinvolte in un incidente poco prima. In quel momento è sopraggiunta l'auto guidata dal 53enne, che ha falciato le ragazze.

L'uomo non si è fermato per soccorrerle: ha invece abbandonato l'auto sul ciglio della strada prima di allontanarsi nel buio tra le campagne. Il pirata della strada è stato poi rintracciato dalle forze dell'ordine. "Indubbio è che (..) al momento dell'incidente - scrive il gip -, oltre a guidare senza la patente di guida perché sospesa dal 2011, fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti in una condizione di totale assenza di lucidità (…). Dal referto degli esami tossicologici è risultato positivo alle benzodiazepine, ai cannabinoidi, alla cocaina, agli oppiacei e al metadone".